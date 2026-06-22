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        Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı başladı

        Giresun'da, Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı başladı

        Giresun'da, Fındık Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında kahverengi kokarca zararlısına karşı üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

        Aksu Mahallesi'ndeki bir üreticinin fındık bahçesinde düzenlenen programda, enstitüde yetiştirilen samuray arılarının bir kısmı fındık alanlarına bırakıldı.

        Giresun Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, fındığın hem Giresun hem de Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

        İlde yaklaşık 1 milyon 500 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu dile getiren Koç, bunun 1 milyon 200 bin dekarının fındık bahçelerinden oluştuğunu ifade etti.

        Koç, ilde ayrıca 75 bin kayıtlı üretici bulunduğunu aktararak, üretimde verimliliği artırmak ve ürün kayıplarını azaltmak için çeşitli mücadele yöntemlerinin uygulandığını kaydetti. Bunlardan bir tanesinin de samuray arısı olduğunu belirten Koç, biyolojik mücadelenin önemine dikkati çekti.

        Program, samuray arılarının fındık bahçelerine salınmasıyla sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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