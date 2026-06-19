Giresun'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Giresun'un Güce ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Halil Y. idaresindeki 61 UA 843 plakalı kamyonet, Fındıklı Mahallesi'nin Ardıç Tarla mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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