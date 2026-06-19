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        Milli bisikletçi Duygu Eser'in hedefi Avrupa'da derece yapmak

        GÜLTEKİN YETGİN - Kosova'da düzenlenen 2026 Balkan Yol Şampiyonası 19 yaş altı kategorisinde ikinci olan milli bisikletçi Duygu Eser, Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Milli bisikletçi Duygu Eser'in hedefi Avrupa'da derece yapmak

        GÜLTEKİN YETGİN - Kosova'da düzenlenen 2026 Balkan Yol Şampiyonası 19 yaş altı kategorisinde ikinci olan milli bisikletçi Duygu Eser, Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girmeyi hedefliyor.

        Giresun'da ikizi Damla ile bisiklet sporuna başlayan Duygu Eser, Türkiye'de düzenlenen şampiyonalardaki derecelerinden sonra milli takıma seçildi.

        Geçen yıl Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele eden Duygu, bu yıl kardeşiyle 5-7 Haziran tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilen Balkan Yol Şampiyonası'nda pedal çevirdi.

        Duygu Eser, şampiyonada ikincilik elde etti, ikizi Damla'nın ise geçirdiği kaza sonrası bileğinde kırık oluştu.

        Kardeşinin ameliyat edilmesi dolayısıyla çalışmalarını tek başına sürdüren 18 yaşındaki Duygu Eser'in hedefi, Slovenya'da Ekim 2026'da gerçekleştirilecek Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli takım adına yarışıp başarı yakalamak.




        - Günde yaklaşık 50 kilometre antrenman yapıyor

        Milli sporcu Duygu Eser, AA muhabirine, antrenörü Soner Çiçekoğlu'nun lisede verdiği seminerle bisiklet sporuna başladığını söyledi.

        Yaklaşık 4 yıldır bu sporu yaptığını anlatan Duygu, 2 yıl önce de milli takıma seçilme başarısı gösterdiğini belirtti.

        Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Duygu Eser, küçük yaşlardan beri bisiklet sürmeyi sevdiğini dile getirerek, "Yarış yapmakla ilgili içimde hep bir istek vardı. Aslında antrenörümün verdiği seminerle böyle bir şans önüme çıktı." dedi.

        Bisiklet sürmenin keyifli olduğunu ifade eden Duygu, günde yaklaşık 50 kilometre antrenman yaptığını, zorlandığı zamanlar da olduğunu kaydetti.

        Duygu Eser, milli sporcu olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldum, o basamağı geçtim. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Avrupa'da derece yapmak istiyorum. Bu yılki şampiyonada ilk üçte olacağıma inanıyorum. Avrupa'da şampiyonluk da tabii ki uzak değil. Çalışmalarımız bu yönde."

        Kendisi gibi kardeşinin de milli sporcu olduğunu aktaran Duygu, "Onunla da Balkan Şampiyonası'nda beraberdik, yarışta bir kaza geçirdi, bileğinde kırık var. Şu an antrenmanlardan uzak ama iyileştiğinde geri döneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Sporun sosyal gelişime de katkı sağladığının altını çizen Duygu Eser, Türkiye'de ve diğer ülkelerde farklı yerleri, kültürleri tanıma şansı elde ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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