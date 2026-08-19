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        Giresun'da kaza sonrası çıkan tartışmada silahla vurulduğu iddia edilen sürücü öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada silahla vurulduğu öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 00:04 Güncelleme:
        Giresun'da kaza sonrası çıkan tartışmada silahla vurulduğu iddia edilen sürücü öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada silahla vurulduğu öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Keşap-Karabulduk yolu Dokuztepe köyü mevkisinde çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

        Ekipler, S.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gözaltına alınan S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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