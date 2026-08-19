Giresun'da kaza sonrası çıkan tartışmada silahla vurulduğu iddia edilen sürücü öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etti.

İddiaya göre, Keşap-Karabulduk yolu Dokuztepe köyü mevkisinde çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıktı.

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