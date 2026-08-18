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        GÜNCELLEME - Giresun'da selde kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

        Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Giresun'da selde kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

        Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

        Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Bulunduğu alandan çıkarılan cenazenin, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi.

        Ekipler, Hakkıoğlu'nun dayısı Mehmet Akkaya'ya ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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