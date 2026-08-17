Giresun Valisi Koç, Yağlıdere'de taşkınlardan zarar gören bölgeleri inceledi
Giresun Valisi Mustafa Koç, Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Giresun Valisi Mustafa Koç, Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Koç, 13 Ağustos'ta etkili olan yağış nedeniyle hasar oluşan Kurucalı ve Günece mahalleleri ile Küçükköy köyünü ziyaret etti.
Bölgelerde yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Koç, vatandaşların taleplerini de dinledi.
Koç, hasarların giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda aralıksız sürdürülmesi talimatını verdi.
Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Koç, taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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