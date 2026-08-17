Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.

Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.

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