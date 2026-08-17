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        Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Giresun'da sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde devam ediyor.

        Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Olayın meydana geldiği mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor.

        Öte yandan aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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