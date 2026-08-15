Giresun'da sele kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Su altında ve karada yapılan aramalarda 32 araç, 4 dron ve 3 bot kullanılıyor.

Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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