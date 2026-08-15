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        Giresun'da sele kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Giresun'da sele kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

        Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta yaşanan olayda sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Olayın gerçekleştiği mevkiden itibaren 148 kişilik ekip, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

        Su altında ve karada yapılan aramalarda 32 araç, 4 dron ve 3 bot kullanılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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