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        Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde dün meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

        Giresun'un Keşap ilçesinde dün meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Vali Mustafa Koç, arama çalışmaları ve selin verdiği zararla ilgili bölgede incelemelerde bulundu.

        Afetin boyutuna göre taşkının çok fazla zarar oluşturmadığını belirten Vali Koç, yaptığı açıklamada, yağışın ardından içerisinde 3 kişinin olduğu bir aracın sele kapıldığı ihbarı aldıklarını hatırlattı.

        Araçtaki bir kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirten Koç, diğer iki kişinin bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

        Koç, iş yerleri ve konutlardaki hasarların belirlenmesi için çalışmaların yapıldığını, 26 milyon lira zarar tespit edildiğini kaydetti.

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        Enerji ve iletişim hizmeti sağlanmayan köy kalmadığını bildiren Koç, "İnşallah hep beraber en kısa sürede bu afetin, selin yarattığı olumsuz etkileri önce ortadan kaldırır, kayıp vatandaşlara da bir an önce ulaşırız. Tüm amacımız kayıp vatandaşlara bir an önce ulaşmak." dedi.

        Koç, ekiplerin arama çalışmalarını 5 farklı grupta sürdüreceklerine işaret ederek, "Aramalar, tüm teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşmak için deniz de dahil aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Meteorolojinin pazar gününe kadar kent için yağış uyarısında bulunduğuna değinen Koç, vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve dere yataklarından uzak durmalarını istedi.

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        - "Temizlik çalışması sebebiyle aslında büyük bir afet önlenmiş oldu"

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise AFAD Başkanlığının DSİ ile yaptığı ortak çalışma kapsamında illere ilave iş makinesi desteği verildiğini söyledi.

        Dere yataklarının taşkın öncesi temizlendiğini ifade eden Balta, "Temizlik hadisesi taşkınların riskini bertaraf ettiği gibi çok büyük bir taşkın hadisesi olmasını da engelliyor. Burada da açıkçası taşkından birkaç gün önce yapılan temizlik çalışması sebebiyle aslında büyük bir afet önlenmiş oldu." diye konuştu.

        Balta, Keşap havzasına metrekareye 58 kilogram civarında yağış düştüğünü belirterek, "Aslında biz bu yörede 350 kilograma kadar yağışları gördük fakat bu yağışın belli bir noktada uzun bir süre yağıyor olması daha az bir kilogram olsa da tahribatı fazla olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de DSİ tarafından derede yapılan çalışmalar sayesinde daha ciddi olayların meydana gelmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

        - "Arabanın üzerine büyük bir birikinti gelmiş"

        Öte yandan Vali Mustafa Koç, sel sularına kapılan Mehmet Akkaya'nın (45) babası Şükrü Akkaya ile görüştü.

        Aynı zamanda kaybolan kişilerden Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun da (16) dedesi olan Akkaya, "Arabanın üzerine büyük bir birikinti gelmiş. Orada karanlıkta kalmışlar, ondan sonra asma köprüye kadar gelmişler. Orada da işte şoför, ağabeyimin damadı, 'birisi kapımı açtı' diyor, o anda kapı açılmış. Onun da hala bilinci yerinde değil, tedavi görüyor. Ondan sonra benim çocuklar çırpına çırpına gitti dayı ve yeğen." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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