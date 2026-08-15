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        Giresun'daki etkili yağış mahalle ve köy yollarında hasara neden oldu

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla oluşan toprak kaymaları, mahalle ve köy yollarında hasar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Giresun'daki etkili yağış mahalle ve köy yollarında hasara neden oldu

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla oluşan toprak kaymaları, mahalle ve köy yollarında hasar oluşturdu.

        Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, ilçede yağışın en çok Kurucalı, Günece, Şahinyuva, Küçükköy ve Tepeköy mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

        Yağışın lokal olarak uzun süre devam ettiğini belirten İbaş, yolların onarımı için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

        İbaş, Günlük mevkisi ile bazı mahallelerde de içme suyu hatlarının zarar gördüğünü ifade ederek yaşanan olumsuzlukları gidermek için ekiplerin sahada olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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