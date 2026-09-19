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        Giresun'da menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i boğuldu

        Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Giresun'da menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i boğuldu

        Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

        İlçenin Çalkaya köyünde Y.E.A. (6) ile Z.S.G. (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü.

        Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Y.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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