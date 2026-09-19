Giresun'da menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i boğuldu
Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesinde menfezdeki suya düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.
İlçenin Çalkaya köyünde Y.E.A. (6) ile Z.S.G. (9), oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Y.E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
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