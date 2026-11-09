Giresun'da öğrencilerden "09.05" koreografisi
Giresun'un Görele ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler "09.05" koreografisi oluşturdu.
Giriş: 09.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrenciler "09.05" koreografisi oluşturdu.
Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde yuvarlak saat figürü oluşturdu.
Öğrenciler, oluşturdukları saatin içinde bedenleriyle "09.05"i gösterirken, alt kısmında ise "sonsuzluk" koreografisi sergiledi.
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