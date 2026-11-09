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        Giresun yaylalarında karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Giresun'da Sis Dağı ve Bektaş yaylalarında kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Giresun yaylalarında karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Giresun'da Sis Dağı ve Bektaş yaylalarında kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kentte yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda Ağalar Tamı, Çalış ve Hamzalı obalarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kapanan yolları açarak vatandaşları bulundukları yerlerden tahliye etti.

        Dereli ilçesinin Bektaş Yaylası'nda ise küçükbaş hayvanlarıyla mahsur kalan vatandaş, Yavuzkemal Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartlarına karşı vatandaşlardan can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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