Giresun yaylalarında karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartlarına karşı vatandaşlardan can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları istendi.

Kentte yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda Ağalar Tamı, Çalış ve Hamzalı obalarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Giresun'da Sis Dağı ve Bektaş yaylalarında kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

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