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        Giresun'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

        GİRESUN'da Aşkın Şahin (63), tartıştığı kardeşi Osman Şahin'i (53) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Giresun'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

        GİRESUN'da Aşkın Şahin (63), tartıştığı kardeşi Osman Şahin'i (53) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. İlçede yaşan Osman Şahin ile ağabeyi Aşkın Şahin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine Aşkın Şahin, silahıyla kardeşi Osman Şahin'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Aşkın Şahin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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