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        Giresun'un yükseklerinde karda doğa yürüyüşü

        GİRESUN'un yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan yollarda yürüyüş yapan doğaseverler, kış havasının keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Giresun'un yükseklerinde karda doğa yürüyüşü

        GİRESUN'un yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan yollarda yürüyüş yapan doğaseverler, kış havasının keyfini çıkardı.

        Kentte sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Güce ilçesine bağlı 1700 rakımlı Boncukçukur köyünde yağışın ardından yollar, ağaçlar ve tepeler karla kaplandı. Köyde oluşan kış manzarası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen doğaseverler, beyaza bürünen yollarda yürüyüş yapıp, temiz havanın ve manzaranın keyfini çıkardı. Zaman zaman mola verip çevreyi inceleyen vatandaşlar, güzel manzaraları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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