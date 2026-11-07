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        Giresun Üniversitesi Özbekistan'da uluslararası sempozyuma imza attı

        Giresun Üniversitesi ile Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Türk Halklarının Ortak Medeniyet Mirası Dil, Tarih ve Eğitim Sempozyumu (TURKTES 2026), 7 ülkeden bilim insanlarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Giresun Üniversitesi Özbekistan'da uluslararası sempozyuma imza attı

        Giresun Üniversitesi ile Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Türk Halklarının Ortak Medeniyet Mirası Dil, Tarih ve Eğitim Sempozyumu (TURKTES 2026), 7 ülkeden bilim insanlarını bir araya getirdi.

        Semerkant’ta gerçekleştirilen sempozyumda Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan akademisyenler tarafından 12 oturumda 67 bilimsel bildiri sunuldu.

        Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ile Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Negmatova Shahzoda Shuhratovna'nın öncülüğünde düzenlenen sempozyumda Türk dünyasının ortak tarihi, dili, edebiyatı ve eğitim mirasının yanı sıra dijital eğitim ve yapay zekâ gibi güncel konular ele alındı. Sempozyum kapsamında Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'a, iki ülke arasındaki akademik iş birliğine katkılarından dolayı Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından fahri profesörlük payesi verildi.

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        Açılışta konuşan Rektör Can, üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların kalıcılığına katkı sunduğunu belirterek, bilimsel diplomasinin önemine dikkat çekti. Can, yaklaşık bir yıl önce iki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolünün öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile ortak bilimsel araştırmaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem de Semerkant'ın bilim tarihindeki önemine vurgu yaparak, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının bilimsel çalışmalarla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini dile getirdi.

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        TURKTES 2026'nın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Türk dünyasında ortak bilimsel çalışmaların ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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