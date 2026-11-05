Ticaret borsalarında 2 ayda 218 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 2026 sezonunun iki aylık döneminde 218 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 218 bin 19 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 43 bin 520 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 41 bin 677 tonla Ordu, 29 bin 980 tonla Giresun takip etti.