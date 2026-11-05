Giresun'da kar yağışı kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bektaş Yaylası girişinde Y.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan takla atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü Y.B. ile A.B. yaralandı.

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