Giresun'da İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Giresun'da tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı doğrultusunda kullanılması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaların ele alındığı İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.
Giresun'da tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı doğrultusunda kullanılması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaların ele alındığı İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.
Verimli toprakların kullanım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin konuların da gündeme alındığı aktarılan paylaşımda, kurul gündemindeki başlıkların ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ele alındığı kaydedildi.
Toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
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