Giresun'da İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Verimli toprakların kullanım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin konuların da gündeme alındığı aktarılan paylaşımda, kurul gündemindeki başlıkların ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ele alındığı kaydedildi.

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