Motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Olay, Dereli ilçesine bağlı Kuşluhan Mahallesi Kale Altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereli Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan Mustafa Kılıç (61) yönetimindeki 28 TR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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