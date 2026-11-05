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        Motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

        Giresun'un Dereli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

        Giresun’un Dereli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Dereli ilçesine bağlı Kuşluhan Mahallesi Kale Altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereli Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan Mustafa Kılıç (61) yönetimindeki 28 TR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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