Giresun yaylalarında hayvan sürülerinin köylere dönüşü sürüyor

"İlkbaharla birlikte sürüler yüksek kesimlere çıkarılmış, yaz dönemini buralarda geçirmişti. Ekim ayıyla ise tersine göç başladı. Bugünlerde de sürüler köylere indiriliyor. Kış aylarını ağıllarda geçirecek olan hayvanlar, gelecek yıl yaz dönemiyle yeniden otlaklara çıkarılacak."

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