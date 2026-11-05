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        Giresun yaylalarında hayvan sürülerinin köylere dönüşü sürüyor

        Giresun'un Dereli ilçesindeki yaylalarda yaz dönemini geçiren hayvan sürüleri, havaların soğumaya başlamasıyla kış aylarını geçirecekleri köylere indiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Giresun yaylalarında hayvan sürülerinin köylere dönüşü sürüyor

        Giresun'un Dereli ilçesindeki yaylalarda yaz dönemini geçiren hayvan sürüleri, havaların soğumaya başlamasıyla kış aylarını geçirecekleri köylere indiriliyor.

        Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, ekim ayıyla yaylalardan köylere doğru tersine göç sürecinin başladığını söyledi.

        Önal, yaz mevsimini yüksek kesimlerde geçiren sürülerin bugünlerde köylere indirildiğini belirterek, hayvanların kış aylarını ağıllarda geçireceğini ifade etti.

        İlkbaharda yeniden yaylalara çıkarılacak sürülerin yaz döneminde meralarda otlatılacağını aktaran Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlkbaharla birlikte sürüler yüksek kesimlere çıkarılmış, yaz dönemini buralarda geçirmişti. Ekim ayıyla ise tersine göç başladı. Bugünlerde de sürüler köylere indiriliyor. Kış aylarını ağıllarda geçirecek olan hayvanlar, gelecek yıl yaz dönemiyle yeniden otlaklara çıkarılacak."

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        Önal, yaylalardan köylere hayvan nakillerinin kasım sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

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