Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bektaş Yaylası'nda Y.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.B. ile A.B, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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