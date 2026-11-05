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        Giresun'da bazı okullarda kar tatili

        Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle Görele ilçesinde üç köy okulu ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarım gün tatil kararı alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Giresun'da bazı okullarda kar tatili

        Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle Görele ilçesinde üç köy okulu ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarım gün tatil kararı alındı.

        Görele Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Alınan karar kapsamında Kırıklı İlk okulu ve Ortaokulu, Koyunhamza Ortaokulu ve Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu ile ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, bugün öğleden sonra izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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