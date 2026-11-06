Yağlıdere'de icazet töreni düzenlendi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan iki öğrenciye belgeleri verildi.
Giriş: 06.11.2026 - 17:06 Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan iki öğrenciye belgeleri verildi.
İlçe Müftüsü İsa Akbaş, belge takdim töreninde, ilçede uzun yıllar sonra iki öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandığını belirtti.
Öğrencileri tebrik eden Akbaş, belgelerini teslim etti.
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