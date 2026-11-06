Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Yağlıdere'de icazet töreni düzenlendi

        Yağlıdere'de icazet töreni düzenlendi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan iki öğrenciye belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Yağlıdere'de icazet töreni düzenlendi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan iki öğrenciye belgeleri verildi.

        İlçe Müftüsü İsa Akbaş, belge takdim töreninde, ilçede uzun yıllar sonra iki öğrencinin hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandığını belirtti.

        Öğrencileri tebrik eden Akbaş, belgelerini teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Giresun Üniversitesi Özbekistan'da düzenlenen sempozyumun ortağı oldu
        Giresun Üniversitesi Özbekistan'da düzenlenen sempozyumun ortağı oldu
        Giresun'da nükleer sanayide yerli üretim ve teknoloji fırsatları gündeme ge...
        Giresun'da nükleer sanayide yerli üretim ve teknoloji fırsatları gündeme ge...
        Giresunlu eğitimci akademik çalışmasıyla Harşit Zaferi'ne ışık tuttu
        Giresunlu eğitimci akademik çalışmasıyla Harşit Zaferi'ne ışık tuttu
        Ticaret borsalarında 2 ayda 218 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 2 ayda 218 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Giresun'da bazı okullarda kar tatili
        Giresun'da bazı okullarda kar tatili
        Giresun'da kar yağışı kazaya sebep oldu: 2 yaralı
        Giresun'da kar yağışı kazaya sebep oldu: 2 yaralı