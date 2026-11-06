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        Giresun Üniversitesi Özbekistan'da düzenlenen sempozyumun ortağı oldu

        Giresun Üniversitesi, Özbekistan'da organize edilen "Uluslararası Türk Halklarının Ortak Medeniyet Mirası: Dil, Tarih ve Eğitim Sempozyumu"na (TURKTES 2026) ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Giresun Üniversitesi Özbekistan'da düzenlenen sempozyumun ortağı oldu

        Giresun Üniversitesi, Özbekistan'da organize edilen "Uluslararası Türk Halklarının Ortak Medeniyet Mirası: Dil, Tarih ve Eğitim Sempozyumu"na (TURKTES 2026) ortak oldu.

        Giresun Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi işbirliğinde Semerkant'ta düzenlenen sempozyum, Türkiye ve Özbekistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Sempozyum, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk dünyasının ortak medeniyet mirasının bilimsel çalışmalarla gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli bir platform oluşturdu.

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        Üç gün süren yüz yüze ve çevrimiçi 12 oturumda, Türk dünyasının ortak tarihi, dili, edebiyatı ve eğitim birikiminin yanı sıra öğretmen yetiştirme, dijital eğitim ve yapay zeka gibi güncel bilimsel gelişmelerin ele alındığı sempozyumda, 67 bildiri sunuldu.

        Türk-İslam medeniyetinin önemli bilim ve kültür merkezlerinden Semerkant'ın sempozyuma ev sahipliği yapması ise etkinliğe tarihsel bir anlam kattı.

        Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, sempozyumun açılış töreninde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve manevi bağlara dayandığını belirtti.

        Ülkeler arasındaki ilişkilerde en etkili ve dönüştürücü güçlerden birinin bilimsel diplomasi olduğunun altını çizen Can, üniversitelerin, ülkeler arasında kurulan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha kalıcı ve sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

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        Can, işbirliği için Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shahzoda Negmatova'ya teşekkür etti.

        Öte yandan Can'a, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesince fahri profesörlük payesi verildi.

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