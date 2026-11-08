Giresun'un yaylalarında kar mesaisi başladı

Anayol güzergâhında iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kar nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilenmemesi ve yolun açık tutulması hedefleniyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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