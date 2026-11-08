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        Giresun'un yaylalarında kar mesaisi başladı

        Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kümbet Yayla Yolu'nda karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Giresun'un yaylalarında kar mesaisi başladı

        Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kümbet Yayla Yolu’nda karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

        Giresun’un yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipleri harekete geçirdi. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, Kümbet Yayla Yolu’nda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anayol güzergâhında iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kar nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilenmemesi ve yolun açık tutulması hedefleniyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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