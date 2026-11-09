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        Giresun'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

        Giresun'un Görele ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Giresun'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

        Giresun'un Görele ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı.

        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve tipinin etkili olması ile birlikte dönüş yolundaki yaylacılar zor anlar yaşadı. Giresun'un Eynesil ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konakladıkları yaylalardan dönüşte kara yakalanırken, imdatlarına belediye ekipleri yetişti.

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Taşdibi Yaylası'ndan geçen salı yüzün üzerindeki koyunu ile Giresun'un Eynesil ilçesine doğru yola çıkan çoban İbrahim Topal, yolculuğun son günü Sis Dağı Yaylası'nda kara yakalandı. Kar kalınlığının yer yer 50 cm ve üzerine çıktığı bölgede sürüsü ile mahsur kalan Topal, Eynesil Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Dün akşam saatlerinde bölgeye ulaşan ekipler yolu açarak Topal'ı sürüsüyle birlikte İnişdibi mevkiine ulaştırdı.

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        İbrahim Topal, yaklaşan kar yağışı öncesi 3 Kasım Salı günü Eynesil'e doğru yola çıktıklarını ancak yolculuğun son günü Sis Dağı'nda kar yağışına yakalandıklarını söyledi. Topal, kendilerini kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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