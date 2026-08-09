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        Giresun'da park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Giresun'da park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sakarya köyü mevkisinde park halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.






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