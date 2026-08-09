Giresun'da park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Giresun'un Espiye ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sakarya köyü mevkisinde park halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

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