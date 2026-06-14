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        Giresun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Giresun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Arpacık köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ü.E. ve B.G. yaralandı.


        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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