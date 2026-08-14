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        Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Giresun Valiliği, Keşap ilçesinde sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişinin bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Giresun'da sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Giresun Valiliği, Keşap ilçesinde sel sularına kapıldığı değerlendirilen 2 kişinin bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışların il merkezinin yanı sıra Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Dereli, Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

        Yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı vurgulanan açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkisinde sel sularına kapılan aracın kurtarıldığı, araçta bulunduğu değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

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        Açıklamada, AFAD Başkanlığından su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir."

        Açıklamada, Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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