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        Giresun'da sağanak etkili oldu

        Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Giresun'da sağanak etkili oldu

        Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolunda taş ve ağaç dallarının düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

        Güvenlik amacıyla yolun karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, temizlik çalışmalarının ekipler tarafından başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu güzergahı kullananlardan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları istendi.

        Öte yandan bazı ilçelerin mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları ile menfezlerde taşkınlar meydana geldiği öğrenildi.

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        Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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