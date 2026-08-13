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        Giresun'da 3 gün denize girmek yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava şartları dolayısıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Giresun'da 3 gün denize girmek yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava şartları dolayısıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın ve hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta, Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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