Giresun'da denizde hortum oluştu

İlçe açıklarında oluşan hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

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