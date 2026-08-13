Giresun'da denizde hortum oluştu
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Giriş: 13.08.2026 - 20:09 Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçe açıklarında oluşan hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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