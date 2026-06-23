Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.





İlçenin Çarşı Mahallesi'nde E.A. ile A.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, tabancayla E.A'ya ateş ederek ayağından yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

