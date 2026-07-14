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        Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce organize edilen şölen kapsamında çocuklar ve aileleri, Valilik önünden konvoy ile Cumhuriyet Parkı'ndaki program alanına götürüldü.

        Yemek programının ardından Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, çocuklara altın ve bisiklet hediye etti.

        Organizasyon kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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