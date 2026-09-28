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        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde iki kadın restoran işletmecisi, işletmelerinin bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde iki kadın restoran işletmecisi, işletmelerinin bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, restoran işletmecileri Sayime Küp ve Selma Çöğür'ü ziyaret etti.

        Kavanoz, bir günlük gelirlerini vakfa bağışlayan Küp ve Çöğür'e duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

        Yağlıdere ilçesinde de Sağlık Bakanlığına ait kanser tarama aracı, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kadınlara yönelik ücretsiz hizmet verecek.

        Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Yuva, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti.

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        Yuva, 30-69 yaş aralığındaki kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılacağını belirterek, aracın mesai saatleri içerisinde hastane bahçesinde hizmet vereceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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