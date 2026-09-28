Giresun'dan kısa kısa

Yuva, 30-69 yaş aralığındaki kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılacağını belirterek, aracın mesai saatleri içerisinde hastane bahçesinde hizmet vereceğini ifade etti.

Kavanoz, bir günlük gelirlerini vakfa bağışlayan Küp ve Çöğür'e duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, restoran işletmecileri Sayime Küp ve Selma Çöğür'ü ziyaret etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde iki kadın restoran işletmecisi, işletmelerinin bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

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