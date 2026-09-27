Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Giresun Sanayispor-Beşiktaş maçı tatil edildi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.
Giriş: 27.09.2026 - 14:55 Güncelleme:
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.
Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça ev sahibi ekip gelmedi.
Doğu Kardeniz ekibinin sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tatil edildi.
Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.
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