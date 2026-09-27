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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Giresun Sanayispor-Beşiktaş maçı tatil edildi

        Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Giresun Sanayispor-Beşiktaş maçı tatil edildi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki Giresun Sanayispor-Beşiktaş maçı tatil edildi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.

        Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça ev sahibi ekip gelmedi.

        Doğu Kardeniz ekibinin sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tatil edildi.

        Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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