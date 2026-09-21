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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezdeki suya düşerek boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

        Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezdeki suya düşerek boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezdeki suya düşerek boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Kavanoz, Çalkaya köyünde yaşayan baba Hidayet ve anne Gülten Arslan ile görüştü, başsağlığı dilediğinde bulundu.

        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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