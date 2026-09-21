Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezdeki suya düşerek boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavanoz, Çalkaya köyünde yaşayan baba Hidayet ve anne Gülten Arslan ile görüştü, başsağlığı dilediğinde bulundu.

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