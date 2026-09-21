Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezdeki suya düşerek boğulan çocuğun ailesini ziyaret etti
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu.
Kavanoz, Çalkaya köyünde yaşayan baba Hidayet ve anne Gülten Arslan ile görüştü, başsağlığı dilediğinde bulundu.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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