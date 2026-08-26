GÜNCELLEME - Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsüne para cezası
Giresun'da yolda yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsüne 13 bin 33 lira ceza kesildi.
Giresun'da yolda yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsüne 13 bin 33 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan, merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişinde sahipsiz köpeğin araç tarafından ezildiği görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan aracın sürücüsünün tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.
Yaralanan köpeğin tedavi altına alındığı vurgulanan açıklamada, veteriner hekim raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü M.Y. adliyeye sevk edildi.
Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 13 bin 33 lira ceza uygulanan sürücü, serbest bırakıldı.
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