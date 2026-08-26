GÜNCELLEME - Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsüne para cezası

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan, merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişinde sahipsiz köpeğin araç tarafından ezildiği görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

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