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        Kamyonun istinat duvarından devrilip bir apartmana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonun istinat duvarından devrilip alt kısımdaki apartmana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Kamyonun istinat duvarından devrilip bir apartmana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonun istinat duvarından devrilip alt kısımdaki apartmana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        G.D. idaresindeki 28 AES 505 plakalı kamyon, Yeniköy Mahallesi'nde bir sitenin yokuşunda kontrolden çıktı.

        Yaklaşık 20 metre yükseklikteki istinat duvarından devrilen kamyon, alt kısımdaki apartmanın 1 ve 2'nci katlarındaki dairelere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile beraberindeki E.Ç, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kamyonun çarptığı iki dairede maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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