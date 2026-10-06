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        Gümüşhane'de otomobilin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de karşı şeride geçen otomobilin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 00:32 Güncelleme:
        Gümüşhane'de otomobilin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de karşı şeride geçen otomobilin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde E.F.Y. idaresindeki 54 SG 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kaldırımdaki yaya S.B'ye çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.R.V. ve B.T. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, S.B. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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