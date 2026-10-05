Gümüşhane'de panelvan ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde O.K. (37) yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil ile T.A. (68) idaresindeki 26 FM 091 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile panelvandaki yolcular G.K. (51) ve G.Y. (60) yaralandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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