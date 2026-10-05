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        GÜNCELLEME - Gümüşhane'de panelvan ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 18:30 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Gümüşhane'de panelvan ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde O.K. (37) yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil ile T.A. (68) idaresindeki ​​​​​​​26 FM 091 plakalı panelvan çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile panelvandaki yolcular G.K. (51) ve G.Y. (60) yaralandı.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında durakta bekleyen kadının yolun dışına çıkan iki aracın arasında kalmasına rağmen, yara almadan kurtulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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