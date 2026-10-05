GÜNCELLEME - Gümüşhane'de panelvan ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gümüşhane'de panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde O.K. (37) yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil ile T.A. (68) idaresindeki 26 FM 091 plakalı panelvan çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile panelvandaki yolcular G.K. (51) ve G.Y. (60) yaralandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında durakta bekleyen kadının yolun dışına çıkan iki aracın arasında kalmasına rağmen, yara almadan kurtulduğu görülüyor.
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