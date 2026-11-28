Zigana Dağı'nda yola düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'ndan yola düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına neden oldu.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'ndan yola düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına neden oldu.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Köstere köyü mevkisi Zigana Dağı Geçidi'ndeki yola yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgede araçların geçişi karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Endüstriyel dağcılar tarafından temizlik yapılmasının ardından kapalı şeridin ulaşıma açılması planlanıyor.
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