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        Hakkari'de "Aranan şahıslar huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler" uygulaması yapıldı

        Hakkari genelinde "Aranan Şahıslar Huzurlu Sokaklar ve Umuma Açık Yerler" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Hakkari'de "Aranan şahıslar huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler" uygulaması yapıldı

        Hakkari genelinde "Aranan Şahıslar Huzurlu Sokaklar ve Umuma Açık Yerler" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla "Aranan Şahıslar Huzurlu Sokaklar ve Umuma Açık Yerler" uygulaması yapıldı.

        Kentte 43 ekip ve 98 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 108 araç kontrol edildi, 716 kişinin GBT sorgusu yapıldı, umuma açık 48 iş yeri, park ve bahçe denetlendi.

        Uygulamada 11 işletmeye çeşitli maddeler gereğince idari işlem ve bir kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de yakalandı.

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        Gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 1151 paket sigara, 1121 kaçak eşya ve 9 bin 400 gram tütün ile çay ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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