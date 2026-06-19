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        Hakkari'de çocuk korosundan müzik dinletisi

        Hakkari'de Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu ile Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde oluşturulan çocuk korosu, müzik dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Hakkari'de çocuk korosundan müzik dinletisi

        Hakkari'de Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu ile Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde oluşturulan çocuk korosu, müzik dinletisi sundu.

        Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda çocuklar, müzik öğretmeni Kaya Erdaş yönetiminde sahne aldı.

        Çeşitli şarkı ve Türküler seslendiren çocuklar, dinleyenlerden alkış aldı.

        Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, korodaki öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Mesut Artuş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazif Tatlı, Şube Müdürü Sabah Saklı, okul müdürleri, öğrenci ve velileri veliler katıldı.

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