Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü.

        Merkeze bağlı Ağaçdibi köyünde ailesiyle pikniğe giden 58 yaşındaki İ.A, şelale yakınında yürüyüş yaparken düşerek yaralandı.

        Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, sarp arazide bir süre yürüdükten sonra ulaştıkları kadını, ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedye ile ambulansa taşıdı.

        Zorlu çalışmanın ardından hastaneye ulaştırılan kadının ayığında kırık olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        YKS'de görevli babalarının gününü sürpriz yaparak kutladılar
        YKS'de görevli babalarının gününü sürpriz yaparak kutladılar
        Hakkâri'de kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı
        Hakkâri'de kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ve UMKE kurtardı
        Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması
        Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması
        Hakkâri'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
        Hakkâri'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
        Duatlon ve triatlon sporcuları, Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde müs...
        Duatlon ve triatlon sporcuları, Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde müs...
        Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor
        Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor