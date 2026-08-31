Hakkari'de dolandırıcılık soruşturmasında 210 gram külçe altın ve 23 adet Ata altını ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dolandırıcılık soruşturması kapsamında 210 gram külçe altın ile 23 Ata altını ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dolandırıcılık soruşturması kapsamında 210 gram külçe altın ile 23 Ata altını ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaç köyünde yaşayan F.K'nin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelinin ticari taksiyle il merkezine gittiği belirlendi.
Aracı takibe alan ekipler, yaptıkları incelemede dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen altınların il merkezindeki bir kuyumcuda satıldığını ve karşılığında iki farklı IBAN'a 2 milyon 507 bin lira gönderildiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla 210 gram külçe altın ile 23 Ata altını muhafaza altına alındı.
Taksi şoförü gözaltına alınırken, paraların aktarıldığı hesapların sahiplerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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