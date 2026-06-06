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        Hakkari'de kar kütlesinin altında mahsur kalan ineği ekipler kurtardı

        Hakkari'de dağlık alanda kar kütlesinin altından mahsur kalan büyükbaş hayvan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Hakkari'de kar kütlesinin altında mahsur kalan ineği ekipler kurtardı

        Hakkari'de dağlık alanda kar kütlesinin altından mahsur kalan büyükbaş hayvan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Otluca köyü kırsalında otlatılan Şaban Selçuk'a ait ineklerden biri, kar kütlesinin kırılması sonucu düşerek mahsur kaldı.

        Selçuk'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, içi oyulan kar kütlesinde mahsur kalan hayvanı uzun uğraşlar sonucunda çıkararak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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