Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'de gençlerle bir araya geldi:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "PISA sınavında bir hafta boyunca Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, 'Biz nasıl oldu da Türkiye'nin gerisinde kaldık?' diye tartışıyor. Biz bu ülkelerin hepsini geçtik. OECD üyesi ülkeleri bırak, toplam 91 ülke yani OECD'nin de içinde olduğu 91 ülkede ilk 15 içindeyiz artık." dedi.

Bakan Tekin, Hakkari'deki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Ardından Meydan Medresesi'ne geçen Tekin, folklor gösterisini izledikten sonra "Söz Gençlikte Hakkari" programına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Tekin, Türkiye'de bu yıl eğitim öğretim döneminin sevindirici bir gelişmeyle başladığını söyledi.

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Türkiye'nin de üyesi olduğu OECD'nin 91 ülkeyle ilgili bir rapor yayımladığını anımsatan Tekin, OECD'nin her üç yılda bir ülkelerin eğitim durumlarını analiz ettiğini, öğrencilere yönelik sınav yaptığını anlattı.

Sınavın yapılacağı okulları ve öğrencileri de OECD'nin belirlediğini ve bu seçimin 91 ülkede yapıldığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Biz bunları içeride anlatıyoruz, konuşuyoruz. Muhalefet anlamamakta ısrar ediyor. Diyoruz ki bak 2002'ye kadar Türkiye'de 60-70 kişilik sınıflarda çocuklar ders alıyordu. Biraz önce bir arkadaşla konuştuk, 'Önceden Hakkari'de öğretmen sıkıntısı şöyleydi.' diyor. Örneğini veriyor. Hakkari'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında toplam 58 bin öğrenci varmış. Yani K12 düzeyinde, zorunlu eğitim çağında. 1100 öğretmen varmış toplam. Yani 58 bin öğrenci ve öğretmen sayımız buymuş. Şimdi öğretmen sayısını neredeyse 3 kat artırmışız. Aynı şekilde sınıf sayısı, derslik sayısı. Derslik sayısını artırdığımız için derslik başına düşen öğrenci sayısı 12-15'lere düşmüş."

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- "OECD'nin içinde olduğu 91 ülkede ilk 15 içindeyiz artık"

OECD'nin bu verileri ölçtüğünü ve 2002 öncesinde Türkiye'nin OECD ortalamalarının çok gerisinde olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Daha somut bir şey söyleyeyim. Bir de aynı OECD üç dersten seçtiği öğrencileri sınava alıyor. Yani hangi ilden kaç öğrenci sınava girecek, hangi iller olacak, ülkelerin kalkınma endekslerine göre kendisi seçiyor. 2003 yılında da kendisi seçmişti. Ondan sonraki üçer yıllık periyotlarda da kendisi seçti. 2003'te yapılan PISA sınavında, bu üç derste matematik, fen ve okuma-yazmada 38 OECD üyesi ülke arasında ilk 30'da yokuz. Üç yılda bir sınav yapmış. Üç yılda bir biraz mesafe katetmişiz. En son sınavı da 2025 yılı Nisan ayında yaptı ve şimdi 2026 Eylül ayında da açıkladı. PISA sınavında bir hafta boyunca Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, 'Biz nasıl oldu da Türkiye'nin gerisinde kaldık?' diye tartışıyor. Biz bu ülkelerin hepsini geçtik. OECD üyesi ülkeleri bırak, toplam 91 ülke yani OECD'nin de içinde olduğu 91 ülkede ilk 15 içindeyiz artık."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de çocukların, gençlerin eğitim ve öğretimini ülkenin birinci önceliği olarak gördüğünü, bunun için de 2003'ten itibaren her yıl bütçede en yüksek payı eğitime ayırdığını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bir Milli Eğitim Bakanı olarak bir gün hatıralarımı yazarsam beni en çok gururlandıran olaylardan bir tanesi bu. PISA sınavına giren ülkelerin eğitim bakanlarının da bulunduğu toplantıda, 8 Eylül'de, OECD yöneticileri beni kürsüye çağırırken 'Bilhassa 2015'ten itibaren bir eğitim devrimi yapan Türkiye'nin bunu nasıl başardığını anlatması için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanını kürsüye davet ediyorum.' Bu çok sıcak ve bizim içeride söylediklerimizin hepsinin ötesinde objektif bir dış değerlendirme bu."

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Eğitimde 2015'ten itibaren istikrarlı bir biçimde yukarıya doğru tırmandıklarını kaydeden Tekin, "Bugün eğitimde bir şey yaptık, önümüzdeki yıl sonuçlarını, meyvelerini toplamaya başlayacağız' demiyoruz. Yavaş yavaş, yıllara sari bir biçimde bütün bu sorunlar çözülmüş olacak." dedi.

Türkiye'de eskiden yaşanan insan hakları ihlallerine değinen Tekin, "Ben bir akademisyen olarak üniversitelerde insan hakları ve demokrasi dersini anlatırken çokça örnek veriyordum bunlardan. Üzülüyordum. Bunlar ortadan kalksın diye 2002'den beri mücadele ediyoruz. 2001 yılında AK Parti'yi kurarken Sayın Cumhurbaşkanımız bu yaşananların yaşanmaması için bugünlerde kamuoyunda çokça kullanılan 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü işte o eski Türkiye için kullanmıştı." diye konuştu.

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Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, "İnşallah bu süreç sağlıklı bir şekilde devam eder ve sağlıklı bir şekilde de bu ülkenin bu problemi ilanihaye çözülür." dedi.

Dengbej dinletisinin sunulduğu ve öğrencilerin sorularının yanıtlandığı programa Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teşkilat mensupları, öğrenciler, gençler ve sporcular katıldı.